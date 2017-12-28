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Çanakkale'de terör operasyonu: 5 kişi gözaltında

Çanakkale'de TKEP/L terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:53
Çanakkale'de terör operasyonu: 5 kişi gözaltında

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Gökçeada ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen TKEP/L terör örgütü mensubu 4 teröriste Kuzu limanı bölgesinde operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 2’si kadın 4 kişi ve işbirlikçi 1 kişi yakalandı. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada 3 bin 220 Euro, 2 bin 410 Dolar, 5 bin 500 TL, 9 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 5 adet bilgisayar, 7 flaş bellek ve 2 modem ele geçirildi. Yakalanan teröristlerin TKEP/L terör örgütünün yöneticileri olduğu, birçok gasp, soygun, bombalama ve korsan gösteri eylemlerine katıldığı tespit edildi. Yakalanan teröristler ile işbirlikçi şahıs gözaltına alındı. Olay ile ilgili bir kişi aranıyor.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 16:53
  1. çanakkale
  2. TKEP/L
  3. gökçeada
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