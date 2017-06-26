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Çanakkale'de tatilciler 'erken' dönüş yolunda

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayıp erken dönüş kararı alan vatandaşlar Çanakkale kent merkezinde yoğunluğa yol açtı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 14:53
Çanakkale'de tatilciler 'erken' dönüş yolunda

Alınan bilgiye göre, cuma günü mesai bitiminin ardından yola çıkan ve bayram tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale yönüne geçiş yapan binlerce vatandaş dönüş için erken davrandı.

3 KİLOMETRELİK KUYRUĞA TAKILDILAR

Marmara Bölgesi ve Trakya'dan Ege ve iç bölgelere giden çok sayıda sürücü dönüş yolunda da feribot sırası için yaklaşık 3 kilometrelik kuyruğa takıldı.

İstanbul'dan İzmir'e giden ve tatillerini erken bitirip eve dönme kararı alan Erhan Bayraktar, Çanakkale Boğazı'na bir an önce köprü yapılmasını beklediklerini söyledi.

YOĞUNLUĞA KALMAK İSTEMEDİLER

Bayram tatillerini Bursa'da geçiren Gülsüm Adıgüzel ise gidiş yolunda da benzer bir trafikle karşılaştıklarını, dönüşte daha çok beklememek için ikinci gün dönmeye karar verdiklerini anlattı. Çanakkale kent merkezindeki iskeleye gelip sıraya giren araçlar Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü olarak depolatıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkilileri, vatandaşların bayram tatili dönüşünde mağdur olmamaları için feribot seferlerinin yine saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalıştığını belirtti. Yetkililer, yoğunluk sona erene kadar seferlerin bu şekilde devam edeceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 14:53
  1. Çanakkale
  2. lapseki
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