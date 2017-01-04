Çanakkale'de mülteci operasyonu!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma planı yapan 53 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Organizatörlük yaptığı iddia edilen 7 kişi ise gözaltına alındı.

Çanakkale'de mülteci operasyonu!
Eklenme: 04 Ocak 2017, 17:55
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma planı yapan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Suriye, Fas, Afganistan uyruklu 53 kişi yakalandı. Organizatörlük yaptığı iddia edilen 7 kişi ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.Ö, Y.Ç, Ö.S, M.K, ve İ.Ö. tutuklandı, T.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 53 kişi ise Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

 
EtiketlerÇanakkaleEzineAyvacık Yabancılar Geri Gönderme MerkeziSuriyeFasAfganistan
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