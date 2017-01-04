Çanakkale'de mülteci operasyonu!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma planı yapan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Suriye, Fas, Afganistan uyruklu 53 kişi yakalandı. Organizatörlük yaptığı iddia edilen 7 kişi ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.Ö, Y.Ç, Ö.S, M.K, ve İ.Ö. tutuklandı, T.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 53 kişi ise Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Eklenme: 04 Ocak 2017, 17:55
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