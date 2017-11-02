Çanakkale'de köpekleri zehirlediler

Çanakkale'de biri hamile 4 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce katledildi.

Olay, merkeze bağlı Işıklar Köyü Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi.

Mobilyacılık yapan Mesut Manyas (45) işyerinin bahçesinde beslediği 4 sokak köpeğini sabah işe geldiğinde hareketsiz yerde yatarken buldu.

Beslediği sokak köpeklerinin kimseye bir zararı olmadığını ifade eden Mesut Manyas, köpeklerin ilaçlı tavuk parçalarıyla zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti.

Çevredeki et parçaları ve ölü köpeklerin ağızlarında köpük olması da zehirlendikleri iddiasını güçlendirdi.

"İNSANLIK DIŞI"

Ölü köpeklerden birinin 10 günlük yavruları olduğunu söyleyen Manyas, çevrede 5-6 tane daha zehirlenmiş kedi ve köpek olduğunu söyledi. Manyas, şunları kaydetti:

"Hepsi zehirlenmiş. Bilmiyoruz, kim yaptıysa iyi bir şey yaptığını sanmıyoruz. İnsanlık dışı. Allah’ta onun cezasını verir diye düşünüyoruz. Hayvanları sevmeyen insanları sevmezmiş diyorum. Bunları yapanların insan olduğunu da sanmıyorum. Bu yavrularda annesiz kaldılar. Gerekli kurumlara yavrulara bakmaları için müracaat edeceğiz. Bakamazlarsa bizde elimizden gelen varsa büyütmek ve yaşamaları için gerekeni yapacağız. Sonuçta bir can, insan üzülüyor. 10 günlük yavrular, gözleri daha yeni açıldı. Annelerini emiyorlardı. Nasıl bakarız biz de bilmiyoruz."

"15 GÜN SONRA YAVRULAYACAKTI"



Zehirlenerek ölen köpeğin birine Lucy ismini verdiklerini ifade eden Manyas, "Lucy ismini verdiğimiz sokak köpeği zehirli tavuk eti ile telef oldu. Biz onu sahiplendik. Lucy’de gebeydi. 15 gün sonra doğuracaktı. Zehirli etten etkilenip, telef olmuş" dedi.