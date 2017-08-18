Çanakkale'de katliam gibi kaza: 3 kişi öldü!

Kaza dün saat 22.30 sıralarında Yenice-Çan Karayolu Çınarcık Mevkii'nde meydana geldi. Sürücü 32 yaşındaki Mustafa Yanar yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen 24 yaşındaki Hakan Ural (yönetimindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Yanar ile aynı otomobilde bulunan 24 yaşındaki Aydın Akyol kaza yerinde, minibüs sürücüsü Hakan Ural ise kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesi'nde öldü.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.