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Çanakkale'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gelibolu-Keşan karayolunun Korudağı ve Çanakkale-Ezine karayolunun Erenköy rampasında kar nedeniyle trafikte aksamalar görüldü.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:05
Çanakkale'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu kent merkezinde kar hafif yağarken, Ezine İlçesi güzergahında ise poyrazla birlikte tipi etkili oldu. Çanakkale-Ezine karayolunun 18’nci kilometresindeki Erenköy rampasında karla kaplanan yolda sürücüler zor durumda kaldı. Özellikle TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar rampayı çıkmak ve inmekte zorlandı. Bazı sürücüler güzergahta yolda kalırken, Karayolları ekipleri yolun tamamen kapanmaması için bir yandan biriken karları küredi, bir yandan da tuzlama çalışması yaptı.

HASTANE ÖNÜNDE NÖBET

Kar yağışının etkili olduğu Çanakkale'ye bağlı Kepez Beldesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine giden yolun da yokuş olması ve karla kaplanması nedeniyle sürücüler çıkmakta zorlandı. Ekipler, hastaneye giden yolu açık tutabilmek için aralıklarla tuzlama çalışması yaptı. Bir kar kürüme aracı ise hastane bahçesinde ve kapısının önünde biriken karları kürüyerek giriş çıkışı açık tutmaya çalışıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ekipleri de kar yağışının etkili olduğu güzergahta devriye gezerek, seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yolda kalan araç sürücülerine de yardımcı oldu. Çanakkale-Ezine karayolu ve Gelibolu-Keşan karayolunun Korudağ mevkiindeki yol durumuyla ilgili sürücüler bilgilendiriliyor. Ayvalık’tan İstanbul’a gıda malzemesi götüren ve Erenköy rampasından aşağıya inemeyen TIR'ın sürücüsü Kemal Yemendere, 5 saattir yolda olduğunu belirterek, "Zamanında müdahale etselerdi böyle olmazdı. Yolun ilerisi ne durumda bilmiyorum” diye konuştu.

İstanbul Esenler Otogarından yola çıkan otobüsün bir yolcusu da, Korudağı'nda yolda kalan araçlar nedeniyle duran trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirterek şöyle konuştu:

20 KİLOMETRE GİDEMEDİK

"Keşan'dan çok oldu. Ama 20 kilometre yol gidemedik. Saat ilerledi. Otobüs şoförünün konuşmasına kulak misafiri oldum. Yol kaç saattir tıkalı bilmiyoruz. Biz burada bekliyoruz ve hiç bir ilerleme yok. Hiç bir çözüm yok. Hiç bir çözüm aracı da yok ortalıkta."

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 09:05
  1. ÇANAKKALE
  2. EZİNE
  3. ERENKÖY
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