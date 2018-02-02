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Çanakkale'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Kemer köyü Parion Sit alanı içerisinde 4 şahıs kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

02 Şubat 2018 Cuma 17:44
Çanakkale'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Biga ilçesinde Kemer köyü Parion Sit alanı içerisinde D.D., M.K.,İ.Ç. ve S.D. isimli şüpheli şahıslar kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay yerinde şüphelilere ait 4 adet dedektör ve 4 adet çapa ele geçirildi. Şüpheliler Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:44
  1. çanakkale
  2. biga
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