Çanakkale'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Biga ilçesinde Kemer köyü Parion Sit alanı içerisinde D.D., M.K.,İ.Ç. ve S.D. isimli şüpheli şahıslar kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay yerinde şüphelilere ait 4 adet dedektör ve 4 adet çapa ele geçirildi. Şüpheliler Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.