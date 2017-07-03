Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çanakkale'de iki ayrı orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğeri söndürülmeye çalışılıyor.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:23
Çanakkale'de iki ayrı orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi kırsal Üvecik Mahallesi'nde bir tarımsal işletme yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangına, Çanakkale, Ezine, Ayvacık, Umurbey belediyelerine bağlı ekipler ile 1 helikopter müdahale etti.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları başlatılan yangında 2 hektarlık ormanlık alan ile tarımsal işletmede bulunan bir tır zarar gördü.

Diğer yangın ise Karagömlek köyü yakınındaki buğday tarlasında başladı. Tarladaki saman balyalarının tutuşmasıyla alevler ormanlık alana sıçradı.

Ormanlık alana sıçrayan yangına 2 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bu arada, iki ilçe sınırlarındaki nedeniyle Ayvacık'a bağlı Misvak köyü, kaymakamlık emriyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları anonslarla yangın söndürülene kadar vatandaşların köyden ayrılmaları gerektiğini belirtti.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:23
  1. Çanakkale
  2. Ayvacık
  3. Ezine
  4. Umurbey
  5. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak'ta PKK'lılar işçilere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 4 yaralı
    1. Şırnak'ta PKK'lılar işçilere kurşun..
    2. 2. darbe girişimi! Terör örgütleri..
    3. Çin'den önemli açıklama: Rusya ile..
    4. Öldürülen teröristin yüzüne bakakaldı!
    5. Siri'nin son sözleri!
    6. ABD şokta! İki eyalette hayat..
    7. Yatalak hastanın feci ölümü
    8. Binalarda yeni dönem!
    9. Terör örgütü YPG, Afrin'e silah yığıyor!
    10. Van ve Hakkari'den peş peşe acı haberler
    11. Lucescu Galatasaray'ın transferlerini..
    12. Kınalıada bir yıl sonra denize kavuştu
    13. Adıyaman’da at eti satan restoran..
    14. Karadenizli balığı kafeslerden..
    15. Bu soruyu cevaplayanların hepsi yandı
    16. Kudüs'te gerginlik: 35 kişi yaralandı
    17. Stüdyo dairede indirim fırsatı
    18. Sosa: Geri dönmek istiyorum
    19. Hindistan'da kadınlara asitli saldırı
    20. Ayaklardaki şişlikler neden oluşur?
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!
    'Katar ile anlaşmazlığımız siyasidir, hiçbir zaman askeri olmadı'
    'Katar ile anlaşmazlığımız siyasidir, hiçbir zaman askeri olmadı'
    Sancaklı eşinin intiharından sonra ilk kez konuştu
    Sancaklı eşinin intiharından sonra ilk kez konuştu
    AK Parti’de düğmeye basıldı… ‘Kaçınılmaz’ dendi ve 81 ile gönderildi!
    AK Parti’de düğmeye basıldı… ‘Kaçınılmaz’ dendi ve 81 ile gönderildi!