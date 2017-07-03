Çanakkale'de iki ayrı orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi kırsal Üvecik Mahallesi'nde bir tarımsal işletme yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangına, Çanakkale, Ezine, Ayvacık, Umurbey belediyelerine bağlı ekipler ile 1 helikopter müdahale etti.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları başlatılan yangında 2 hektarlık ormanlık alan ile tarımsal işletmede bulunan bir tır zarar gördü.

Diğer yangın ise Karagömlek köyü yakınındaki buğday tarlasında başladı. Tarladaki saman balyalarının tutuşmasıyla alevler ormanlık alana sıçradı.

Ormanlık alana sıçrayan yangına 2 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bu arada, iki ilçe sınırlarındaki nedeniyle Ayvacık'a bağlı Misvak köyü, kaymakamlık emriyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları anonslarla yangın söndürülene kadar vatandaşların köyden ayrılmaları gerektiğini belirtti.