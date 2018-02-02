Çanakkale'de Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına sebebiyle Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yapılması planlanan, Bozcaada'dan saat 22.00, Geyikli'den ise saat 18.00- 23.00 seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılmaya devam ediliyor.