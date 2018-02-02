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Çanakkale'de Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

02 Şubat 2018 Cuma 21:51
Çanakkale'de Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına sebebiyle Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yapılması planlanan, Bozcaada'dan saat 22.00, Geyikli'den ise saat 18.00- 23.00 seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılmaya devam ediliyor.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 21:51
  1. Çanakkale
  2. Kuzey Ege Denizi
  3. Bozcaada
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