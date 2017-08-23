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Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:01
Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada gözaltındaki 8 şüpheliden 5'i işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli meslek gruplarına mensup şüphelilere ait 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda örgüt üyesi oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülen 17 şüpheli yakalanmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sorgularının ardından serbest bırakılmış, 5'i adliyeye sevk edilmişti. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:01
  1. Çanakkale
  2. FETÖ/PDY
  3. operasyon
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