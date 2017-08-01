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Çanakkale'de deprem oldu
Çanakkale'de 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
01 Ağustos 2017 Salı 22:51
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde
3,5 büyüklüğünde
deprem meydana geldiği bildirildi.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 22:51
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çanakkale deprem
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