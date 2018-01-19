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Çanakkale'de cezaevi nakil aracı ile çarpışan motosikletteki çift öldü

Çanakkale'de cezaevi nakil aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Fatih Karak (36) ile eşi Gülay Karak (29) yaşamını yitirdi.

19 Ocak 2018 Cuma 18:05
Çanakkale'de cezaevi nakil aracı ile çarpışan motosikletteki çift öldü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çanakkale-Bursa kara yolu, Çan köprülü kavşağı katılım yan yolu üzerinde meydana geldi. Kavşaktan il merkezi istikametine dönüş yapan Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne ait Tarık Tasar'ın kullandığı 17 UU 476 plakalı nakil aracı ile özel güvenlik görevlisi Fatih Karak'ın yönetimindeki 17 GM 955 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Fatih Karak ile arkasında oturan eşi Gülay Karak olay yerinde hayatını kaybetti. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından, çiftin cenazesi Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cezaevine ait nakil aracını kullanan sürücü Tarık Tasar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Fatih Karak ve Gülay Karak çiftinin Asya isminde 4 yaşında bir kız çocukları olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 18:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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