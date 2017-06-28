Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çanakkale’de bayram sonrası araç kuyruğu devam ediyor

Çanakkale’de, arife günü ile birlikte 4 günlük Ramazan tatili dün sona ermesine rağmen tatilcilerin oluşturduğu dönüş kuyruğu devam ediyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:34
Çanakkale’de bayram sonrası araç kuyruğu devam ediyor

Ramazan Bayramındün sona ermesiyle birlikte Çanakkale Boğaz hattındaki feribotların rahatlaması beklenirken aksine bugün de Çanakkale feribot iskelesinde öğle saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Başta İstanbullular olmak üzere Trakya bölgesindeki kentlerden gelerekEge sahilleri, Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatil yapan vatandaşlar, dönüş güzergahında İzmir istikametinden Çanakkale merkezine gelerek buradan Avrupa yakasındaki Eceabat ve Kilitbahir Köyü’ne geçiş yapıyor. Çanakkale feribot iskelesinde Eceabat İlçesine ve Kilitbahir Köyüne 4’er olmak üzere 8 feribotun saatsiz olarak sefer yapıyor.Yeni belediye kavşağını geçen Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğuyaklaşık 2 kilometreyi ulaştı.

Tatillerini Güney Marmara bölgesinde geçirip Bursa istikametinden Çanakkale’ye gelen tatilciler ise boğaz geçişi için Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hatlarını kullanmayı sürdürüyor. Bu sebeple tatilciler, Lapseki ve Çardak feribot iskelelerinde de yaklaşık 2’şer kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:34
  1. İstanbul
  2. Avrupa
  3. Marmara
  4. Bursa
  5. Trakya
  6. İzmir
  7. Ege
  8. Çanakkale
  9. Çan
  10. Tat
  11. Lapseki
  12. Gelibolu
  13. Ramazan Bayramı
  14. Bozcaada
  15. Eceabat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kağızman’da silahlı kavga: 2 yaralı
    1. Kağızman’da silahlı kavga: 2 yaralı
    2. Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye..
    3. Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi!
    4. Tatvan’da “Şehit Anıtı” açıldı
    5. Destici'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dış..
    6. Şahinbey Belediyesi'nin parkları doldu..
    7. Çanakkale’de bayram sonrası araç..
    8. Mardin’de ağaçlık alanda yangın
    9. Rusya'dan Beyaz Saray'a kimyasal silah..
    10. Otomobil istinat duvarından uçtu: 2..
    11. İran'dan ABD'ye: Ateşle oynama!
    12. Tesla'yla kapışmak isteyen Porsche..
    13. Bastonun içine gizleyip getirdi,..
    14. Siirt’te silah ve mühimmat ele geçirildi
    15. Suriyeli kardeşlerin motosiklet..
    16. Eyüp’te haşere ile mücadele devam ediyor
    17. Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması
    18. Düzce’de binlerce uyuşturucu hap ele..
    19. Motosiklete 6 kişi bindiren sürücüye..
    20. Batman’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi