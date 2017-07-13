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Çanakkale'de bahçesinde gergedan böceği buldu

Çanakkale'nin Merkez'e bağlı Kepez Beldesi'nde, reklamcı 55 yaşındaki Mustafa Özen, bağ evinin bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve nadir bir tür olan erkek gergedan böceği (oryctes nasicornis) buldu. Özen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ilgili birimi ile irtibata geçip, bu böceği incelemeleri için vermek istediğini söyledi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:55
Çanakkale'de bahçesinde gergedan böceği buldu

30 yıldır reklamcılık yapan Mustafa Özen, geçen 10 Temmuz'da gittiği Kepez Beldesi'ndeki bağ evinde, bir gergedan böceği buldu. Özen, başının üstündeki boynuza benzeyen çıkıntı nedeniyle gergedan böceği olarak bilinen ve kendi ağırlığının 850 katını kaldırabildiği için dünyanın en güçlü böceği olan bu nadir türü koruma altına aldı.

Özen, internette yaptığı araştırmada, gergedan böceğinin kabuğunda bulunan keratin maddesinin kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılması nedeniyle değerli olduğunu öğrendiğini belirtti.

Basında daha önce çıkan haberlerden gergedan böceğini bildiğini belirten Özen, "Kepez'deki evimde bu böceği karanlıkta buldum. Çok güzel bir böcek. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ilgili birimi ile irtibata geçip, bu böceği incelemeleri için vermek istiyorum. Bu böcek bizim değil, doğanın. Bende bu yüzden bu böceği üniversitedeki ilgili birimin yetkililerine teslim edeceğim ya da yaşam alanı olan doğaya bırakacağım" diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 13:55
  1. gergedan böceği
  2. oryctes nasicornis
  • Deniz cansetDeniz canset16 dk önce
    Aman ben istemem
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