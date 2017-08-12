Çanakkale'de 5 gündür kayıptı cesedi bulundu

Yenice İlçesi'ne bağlı Yarış Köyü'nde geçen salı günü sabahı evinden çıkan İbrahim Çetin, akşam dönmeyince yakınları meraklanıp durumu jandarmaya bildirdi. Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polisin de katıldığı aramaçalışmasında üzücü haber geldi.

İbrahim Çetin, dün saat 20.30'da, Yarış Köyü'ne 5 kilometre uzaklıktaki Canbaz Köyü yakınlarında ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici yara izi bulunmadığı belirtilen İbrahim Çetin'e, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesi ardından otopsi yapılmasına karar verildi. Jandarma, soruşturma başlattı.