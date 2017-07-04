Çanakkale'de 47 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nin Sivrice Burnu Mevkisi'nden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için dün akşam lastik botla denize açılan Suriye, Kongo, Pakistan, Afganistan, Irak, Fildişi Sahili, Yeni Gine, Gana ve İran uyruklu 47 kaçak, 1 mil açıkta Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

GIDA PAKETLERİ DAĞITILDI

TCSG 28 Botu ile Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklara eşofman, ayakkabı gibi giysiler, temizlik maddeleri ve gıda paketleri dağıtıldı.

İşlemleri tamamlanan kaçaklar, daha sonra Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.