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Çanakkale'de 19 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na fiber tekneyle kaçmak isteyen 19 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:34
Çanakkale'de 19 kaçak yakalandı

Ayvacık İlçesi Sivrice Burnu Mevkii'nden bu sabah 7 metre boyunda fiber tekne ile denize açılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 19 kaçak, 2 mil sonra açıkta arıza sorunu ile karşılaştı.

Kaçaklar çevredeki balıkçılardan yardım istedi. Balıkçılar ise durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Kaçakların yer aldığı fiber teknenin saat 10.00'da yanına gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri, batmak üzere olan teknedeki kaçakları alıp Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirdi. Kaçaklara yiyecek, giyecek ve temizlik paketleri dağıtıldı. Kaçaklar, kimlik belirlemesinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:34
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