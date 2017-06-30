Çanakkale’de 13 kaçak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Gülpınar Köyü Kumbağ Limanı’na operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 13 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler bir minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Mülteciler ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.