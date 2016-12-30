Çanakkale'de 11 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 11 yabancı uyruklu yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Ayvacık'ın Bademli köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na kaçma hazırlığındaki 11 Kongo uyruklu yakalandı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 11 yabancı uyruklu yakalandı.