Çanakkale’de 105 bin sazan yavrusu göletlere salındı

Çanakkale’de, Akdeniz Su ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Antalya-Kepez Ünitesinden Çanakkale için tahsis edilen 105 bin sazan balığı yavrusu, dağıtım için getirilen Kütahya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden teslim alınarak Çanakkale’ye getirildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Su Ürünleri Mühendisi Hasan Yurdusev, "Yapılan program kapsamında teslim alınan sazan balığı yavrularından, Gelibolu Karainebeyli Göletine 6 bin, Çan Sameteli Göletine 10 bin, Yenice Ahiler Göletine 4 bin, Koruköy Göletine 40 bin, Sameteli Göletine 10 bin, Merkez Göletine 15 bin, Gökçeada Dereköy Göletine 7 bin, Şahinkaya Göletine 10 bin ve İlimiz merkeze bağlı Dümrek Göletine ise 3 bin salınarak balıklandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylece bir yandan rezervuarların predetör (avcı) olmayan uygun türlerle balıklandırılması sağlanırken bir yandan da yöredeki amatör balıkçılığın teşvik edilmesi hedeflenmektedir" dedi.