Çanakkale Dardanel ilk hazırlık maçını Al Read ile yapacak

Çanakkale Dardanel kendi evinde başlattığı kampta çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, bünyesine de yeni futbolcular katmayı da ihmal etmiyor. Çanakkale Dardanel’in tecrübeli Teknik Adamı Mustafa Meteertem, tesislerde ki çalışmaları yakından takip ediyor. Çanakkale Dardanel yeni sezonun ilk hazırlık maçını da Suadi Arabistan’ın Süper Lig takımlarından olan Al Read ile yapacak.

Kocaeli’deki hazırlık maçı öncesi son antrenmanlarını gerçekleştiren ve Çanakkale Dardanel’in durum değerlendirmesini yapan Teknik Adam Mustafa Meteertem, " Yarın Dardanel olarak bu sezonun hazırlık maçını oynayacağız. Yaklaşık antrenman periyotlarımızda üçüncü haftanın içerisindeyiz. Yarın sabah antrenmandan sonra Kocaeli’ye hareket ederek, Çarşamba günü Suadi Arabistan Süper Lig takımlarından Al Read takımıyla hazırlık maçı yapacağız, Kocaeli İsmet Paşa Stadyumunda, tabiî ki kadrodaki arkadaşlarımızın tamamını oynatmayı düşünüyorum. Eksiklerimizi de bir testten geçirmiş olacağız zaten yükleme safhasındayız. Maç sabahı da antrenman yaparak akşam ki müsabakayı da antrenman periyodu içerisine dahil ederek düşündüğüm için oyuncularımın bu yüklenme safhasındaki oyunu test edeceğiz. Çalışmalarımızdan memnunum. Kampımızı Çanakkale’de tesislerimizde yapıyoruz. Tesislerimizde programımızı daha sağlıklı uygulayarak çalışmalarımız Çanakkale’de devam ediyor. Bu arada takımızı 27 Ağustos lig başlayana kadar hazır hale getireceğiz. Oyuncularımız transfer dönemi devam ettiği sürece ligin başlama tarihine kadar transferlerimiz devam edecek. Şu an her şey güzel gidiyor“ diye konuştu.