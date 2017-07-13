Çanakkale Boğazı’nda tekne arızalandı

Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı saat 03.48 sıralarında özel bir teknenin makineleri henüz belirlenemeyen sebeple Seddülbahir köyü ile Abide burnu açıklarında arızalandı. Bunun üzerine sürüklenen teknede bulanan 3 kişiSahil Güvenlik Komutanlığı’na haber verdi. Görevlendirilen bir bot sürüklenen teknede bulunan 3 kişiyi kurtardı. Yedeklenen tekne Seddülbahir limanına götürüldü.