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Çanakkale Boğazı’nda tekne arızalandı

Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı boğazda seyreden özel bir teknemakine arızası yaparak sürüklenmeye başladı. Teknede bulunan 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:15
Çanakkale Boğazı’nda tekne arızalandı

Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı saat 03.48 sıralarında özel bir teknenin makineleri henüz belirlenemeyen sebeple Seddülbahir köyü ile Abide burnu açıklarında arızalandı. Bunun üzerine sürüklenen teknede bulanan 3 kişiSahil Güvenlik Komutanlığı’na haber verdi. Görevlendirilen bir bot sürüklenen teknede bulunan 3 kişiyi kurtardı. Yedeklenen tekne Seddülbahir limanına götürüldü.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:15
  1. Çanakkale
  2. Çan
  3. Ab
  4. Sahil Güvenlik Komutanlığı
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