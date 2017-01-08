Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı!

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Akan trafikte tuhaf görüntü

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, akan trafikte dev bir makaranın hareket halinde olduğu görülüyor. Üzerlerine doğru hareket eden makarayı gören araç sürücüleri büyük bir şaşkınlık yaşayarak, makaradan kaçmaya çalışıyor. Bir süre daha ilerleyen makara, önce bariyerlere ardından refüje çarparak duruyor.