Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı!

Kar yağışı ve tipi yüzünden görüş mesafesinin azalması dolayısıyla transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, hava şartlarının normale dönmesinin ardından gemi trafiğine yeniden açıldı.
Eklenme: 08 Ocak 2017, 12:33
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Kar yağışı ve tipi yüzünden görüş mesafesinin azalması dolayısıyla transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, hava şartlarının normale dönmesinin ardından gemi trafiğine yeniden açıldı.
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