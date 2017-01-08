Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı!

Yoğun kar yağışı sebebiyle kapatılan Çanakkale Boğazı havaların normale dönmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı!
Eklenme: 08 Ocak 2017, 12:33
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Kar yağışı ve tipi yüzünden görüş mesafesinin azalması dolayısıyla transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, hava şartlarının normale dönmesinin ardından gemi trafiğine yeniden açıldı.

 
EtiketlerKar yağışıÇanakkale Boğazı
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