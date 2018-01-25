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Çanakkale-Balıkesir karayolu trafiğe kapandı

Çanakkale'yi Balıkesir'e bağlayan E-87 Karayolu'nun Yenice ilçesine bağlı Nusratlı rampalarında kar ve buzlanma nedeniyle tırlar kaydı ve yaklaşık 2 saattir araç trafiği durdu.

25 Ocak 2018 Perşembe 08:11
Çanakkale-Balıkesir karayolu trafiğe kapandı

E-87 Karayolu'nun Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Nusratlı mevkinde bulunan tünel şantiyesi önünde karlı yolda kayan 2 tır nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Yaklaşık saattir biriken araçlar 5 kilometrelik konvoy oluşturdu. Bazı küçük araçlar da yol kayarak yoldan çıktı. Polis ekiplerinin güvenliği sağlamaya çalıştığı yolda kar küreme ve tuzlama araçları bekleniyor. Çanakkale'den Balıkesir'e gitmeye çalışan Mehmet Balcı isimli araç sürücüsü, "Edremit'e gidiyorduk yolda kaldık. Kar yağıyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ne zaman açılacağını da bilmiyoruz yolun. İnşallah açılır" dedi. Balıkesir'den İstanbul'a gitmek için yola çıkan Osman Küçüktiryaki de, 1 saattir beklediklerini ifade ederek, "Kar yağışından dolayı mağdur olduk. Bekliyoruz yollar açılsın diye. Karayolları ekipleri gelecekmiş ama henüz gelmedi. Ulaşamadı sanırım buraya. Karayolları tuzlama yapınca sanırım yol açılır" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 08:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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