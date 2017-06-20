İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cana kıymak bu kadar kolay mı? Baba oğul duvar yüzünden iki kardeşi öldürdü

Adana’da iki komşu arasında duvar örme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti. Ölen kardeşlerin yakınları, diğer ailenin evini kundakladı.

20 Haziran 2017 Salı 00:32
Cana kıymak bu kadar kolay mı? Baba oğul duvar yüzünden iki kardeşi öldürdü

Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18064. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde oturan İslam ve Yusuf Alçelik adlı kardeşler ile komşuları Turgay Ö. (35) ve babası Mehmet Ö. (70) evlerinin arasında bulunan boşluğa duvar örmek istedi. İki tarafta duvar örme konusunda anlaşamayınca çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mehmet Ö. ve oğlu Turgay Ö., Alçelik kardeşlere saldırdı. İki kardeş aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan iki kardeş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayı gerçekleştiren baba oğlu yakalayarak gözaltına aldı. Baba Mehmet Ö.’nün ifadesinde iki kardeşi de kendisinin öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis, olayda kullanılan bıçağı da ele geçirdi.

Olayın ardından Alçelik kardeşlerin ailesi, katil zanlılarına ait evi kundakladı. Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.


Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 00:32
  1. baba
  2. oğul
  3. duvar
  4. yüzünden
  5. iki
  6. kardeşi
  7. öldürdü
  • Misafir Misafir 10 sa önce
    İfadeleri alınıp serbest bırakılsalar İnanın hiç ama hiç şaşırmam acayip de görmem çünkü Türkiye de yaşadığımın farkında olacak kadar aklım var hamdolsun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sağlık alanında büyük devrim! Artık eczaneden alınabilecek
  1. Sağlık alanında büyük devrim! Artık..
  2. Dünyada en çok mülteci Türkiye'de
  3. Japon devi iflas etti
  4. Galatasaray'ın istediği yıldız..
  5. Yarın akşam Kadir Gecesi
  6. MR odasında korku dolu anlar! Belinden..
  7. Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı
  8. Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı…..
  9. Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin..
  10. Fenerbahçe'ye piyango vurdu
  11. Avustralya'dan Suriye kararı
  12. Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl..
  13. İspanyol basınından flaş Beşiktaş..
  14. Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu
  15. Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü
  16. ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi..
  17. Günlerce kral dairesinde kaldı…..
  18. İkiye bölünen bu araçtan sağ çıktılar
  19. Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!
  20. Taşları delip çıkarıyor! Bozulmadan..
'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
Ve Katar haraca mecbur edildi!
Ve Katar haraca mecbur edildi!
Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!
Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!