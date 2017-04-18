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Can Dündar'dan skandal referandum yorumu!

Referandum hezimetini kabullenemeyenler tek tek kendilerini belli etmeye başladı.

Can Dündar'dan skandal referandum yorumu!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:08

Başbakan Binali Yıldırım referandumdan sonra partisinin ilk grup toplantısında, "Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini konuşmak abesle itigaldir. Bu bir parti seçimi değildir. partiler oy almıyor. Millet geleceğine karar vermiştir. Olay bitmiştir." dedi.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Başbakan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye düşmanı Can Dündar, "Biz bitti demeden bitmez." sözleriyle hala kazanacaklarının hayalini kuruyor.

TEPKİ YAĞDI

Can Dündar'ın ucuz tehdidine sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

 
EtiketleralmanyareferandumCan DündarGÜNCEL Haberleri
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:08
HABER YORUMLARI
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Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Utku

Dündar diriliş ertuğrulu izliyor galiba. Lafa bakar mısınız,?

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Ahmet Taner

Cancık bitmediyse niye kaçtındık ki, Gel lo bitirek şu işi. Sen bir daha Türkiyede halkın arasına karışıp, yürüyemiyeceğini çok iyi biliyorsun. Boşuna hayal kurma, almanlara, hristiyanlar sadık köpekliğine bak, belki arasıra kemik atarlar.

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