Can Dündar'dan skandal referandum yorumu!

Başbakan Binali Yıldırım referandumdan sonra partisinin ilk grup toplantısında, "Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini konuşmak abesle itigaldir. Bu bir parti seçimi değildir. partiler oy almıyor. Millet geleceğine karar vermiştir. Olay bitmiştir." dedi.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Başbakan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye düşmanı Can Dündar, "Biz bitti demeden bitmez." sözleriyle hala kazanacaklarının hayalini kuruyor.

TEPKİ YAĞDI

Can Dündar'ın ucuz tehdidine sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları: