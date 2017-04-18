% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
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HAYIR23.777.091 OY

Can Dündar’dan alçak tehdit!

Referandum hezimetini kabullenemeyenler tek tek kendilerini belli etmeye başlamışken bu kervana terörist Can Dündar da katıldı. Türk milletini kalleşçe tehdit eden bu haine terörist değil de ne demeli? Yorum sizlerin...

Can Dündar’dan alçak tehdit!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:40

Başbakan Binali Yıldırım referandumdan sonra partisinin ilk grup toplantısında, "Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini konuşmak abesle iştigaldir. Bu bir parti seçimi değildir, partiler oy almıyor. Millet geleceğine karar vermiştir. Olay bitmiştir." dedi.

 

 

"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Başbakan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye düşmanı Can Dündar, "Biz bitti demeden bitmez." sözleriyle hala kazanacaklarının hayalini kuruyor.

TEPKİ YAĞDI

Can Dündar'ın ucuz tehdidine sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

 

 
Etiketlercan dündartehditalmanya
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:40
HABER YORUMLARI
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nermin

izle TÜRKİYEyi! .izledikce sindireceksin.domuzcuklar hızlı sindirir yediklerini.seninki biraz ağır gidiyor bu vatanın bunca yıl ekmeğini yediğine veriyoruz.

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Meltem

Sen kimsin can Dündar da seni dinleyelim. Önce Türk vatandaşlığından çıksan diyoruz ....

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fatih

ne yapacaklarsa yapsalar da görsek artık,mahalle çocukları gibi boş boş tehditlerden sıkıldık...

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tuzcu

Evet barmen ben de aynısından istiyorum hemen getir....

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ESTERGONLUCİHANGİRSELÇUK

EVET!..BUFİRARİGAZETECİ ,AKADEMİSYEN KILIKLICASUS VEPKK -FETÖ DESTEKÇİLERİ ....BU EHEMMİYETLİMEVZUDA...., Siz Özgül Ağırlıklı Truvalara ,ÇokBilgiçDeneyimliStratejistlereSorun !...Bu Hain Gazeteci ve Akademisyen kılıklı satılmış vatansız ihanet ajanları -Hapiste iken Salıverilmeleri için Nutuklar demeçler...Savuruyorlardı SAHİ ...NEREDEBUTRUVA ATLARI.....

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Harun

Ulan can sana kac kere diyecegim hollandaya ugrayinca koffieshop lara ugrama ot sana iyi gelmiyor diye....gene kafayi buldun iskembei kubradan salliyorsun sen kimsin lan olsa olsa curmun kadar yer yakarsin oda olsa olsa hansin kucagi olur belliki hansin kucagi tatli gelmis kal orada bizi rahatsiz etme

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YAVUZSELİM. DOĞRUSÒZLÜ

EVET!..BUEHEMMİYETLİMEVZUDA...., Siz Özgül Ağırlıklı Truvalara ,ÇokBilgiçDeneyimliStratejistlereSorun.Bu Hain Gazeteci ve Akademisyen kılıklı satılmış vatansız ihanet ajanları -Hapiste iken Salıverilmeleri için Nutuklar demeçler...Savuruyorlardı Sahi ...Nerde BuTruvalar.....

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Adnan

Ulan. ..Senin isminden belli uc harflilerin insanlar arasindaki kopegi oldugun. Adam ol diyecem ama uc harflilerden sadece INSAN si olur.

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nuri yilmaz

Babalarinin vatanindan sesleniyor !

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GERÇEK

Ahh!Millet ahh...Son olayları anlayamayacak kadar içimizde ahmaklar var.Şu vatan millet din düşmanlarının aslını bi araştırın ya...%51 Erdoğan'a yakışmadı.Keşke daha güçlü bir oranla çıksaydı.Neyse olanda Hayır vardır.

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Sahin

Bu köpeğin yedi sülalesini katletmek vaciptir. Suratına bak işesen temizlenmez

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zafer

Bakiyorum alman kurt kopegi kesildin cancik mamani kemigini iyi veriyorlar galiba yiyiyorsa gelde burda havla bitmezse ne yapacaksin geziyi gorduk 15 temmuzu gorduk hala ayaktayiz daha kotusu olur diyorsan sabirsizlikla bekliyoruz once icerden baslariz hainleri temizlemeye

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onur banu

ANLAŞILAN HANSIN DOMUZ ETİNİ DAHA DFAZLA VERMEYE BAŞLAMIŞLAR ZIRLAMAYAÇALIŞIYOR

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hercai

Bu Yahudi hain daha cookkk konusur Alamanyasindan!

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ErginYaşar

Arkdaşlar it demeyin itler alınır ayıp olur:))))) b.k sineği en iyisi:))))

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vatan sevdalisi

bu adam bile olmayan bir yaratik oyle kacak ulkeden havlamayla olmaz gel türkiyeye boyununun ölcüsünu alsinlar hain herif

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ADIYAMANLI

Halen konuşabiliyon demek ki yani şaşırdım dedim belki insanlığın dilini unutmuşsun, referandumdandan sonra belki iti olduğun fetö gibi ürürsün ama onu da beceremiyorsun işin gücün yemek yediğin sofraya bıçak sallamak ancak unutma ki sana havlamak yakışır, ancak o şekilde tasmanı tutanların eline yaraşırsın, iyi ki ölüm var iSRAİL, aBD, aLMANYA,hOLLANDA GİBİ ve fetöyle ahirette bol bol sarmaş dolaş olurve ulursunuz ateşiniz bol ama bol olsun sahibine yaramayanı

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Nur

senin gibi hainler her zaman olmuştur.ama ALLAH ın izniyle hep zelil olmuşlardır.

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Ekoll

Siz kimsiniz pardon Bizim gözümüzde hainlerin bir kıymeti yok.Sen de kendini bir bok zannetme

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Zehra Tezcan

Nasil? Anlamadim. Sesin uzaktan anlasilmiyor, John. Gel burda bir daha söyle!

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zafer056

Darbe girişiminin arkasında Almanya ve ABD nin olduğu aşikar.Ysk nın 135/1 genelgesinin alehinde son dakika verdiği ve kararınında olmaması her yerde düzgün giden ama uyarılara rağmen zarf ve pusulaları mühürlemeyen fetocu sandık başkanlarının bir provakasyonundan başka bir şey değil.Bazı köy ağaları veya terörün etkisndeki yerlerde bir takım yanlışlıklar olmuşsada bu sonucu etkilemezdi.Bu hain başkanlar sırf uluslar arası alanda seçime gölge düşürmüşlerdir.Bu seçim tekrarlansa Evet oyları dahada artacaktır.YSK bu skandal kararı geri almalı ve sabotajcı sandık başkanına soruşturma açılmalıdır.

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mehmet

sizi bitirmeden bitmicek siyonist biti cancık

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Baris

Turkiye dogumlu Alman kopegi Can Dundar. Eceli gelen kopek cami duvarina iser derler ya seninkide bu hesap. Senin bir kosede kistirilman an meselesi olabilir. Tavsiyem boyundan buyuk islere girme, burnunu sokma.

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Ismail

Senin gibi alman .. olduğu için vatansever ha.batsin vatanseverliginiz. Almanya vatan iniz ise. Git ona Yetiş. Kafirler içinyaşasın cehennem. .....kişi sevdiği ile beraber haşr olunacak. .

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a. ş

vatanseverliğinden şüphe yokta almanyamı yoksa ab. mi onuda yazaydın iyiydi. sende onun zihniyetinden olduğun için bilirsin.

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Cafer

Aslında kedisinin bittiginn demek istiyor. Nazi almanya yakında boynundaki tasmayı çikarıp bir cukura atar.

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Kocasolak

Siz bittiniz oglum, alman kucaginda sikintin var tabi farkindayiz. Bu alman kucagi seni o kadar PERT edecek ki bir gun Turk adaletinin kucagina oturmak icin YALVARACAKSIN.

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Fırat

Sen kimsin onun bunun kucağına oturmuş bilmem neyin çocuğu

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Muammer

Siz bitmez derken bitti lavuklar vatan dusmanlari

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ccumalı

Bu it, Diriliş Ertuğrul da , Bizans sarayına sığınan vural diye bir karekteri canlandıran şahsa benziyor. Ama bu alma köpeği

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