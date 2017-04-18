Can Dündar’dan alçak tehdit! Referandum hezimetini kabullenemeyenler tek tek kendilerini belli etmeye başlamışken bu kervana terörist Can Dündar da katıldı. Türk milletini kalleşçe tehdit eden bu haine terörist değil de ne demeli? Yorum sizlerin...

18 Nisan 2017, 13:40 Eklenme: Başbakan Binali Yıldırım referandumdan sonra partisinin ilk grup toplantısında, "Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini konuşmak abesle iştigaldir. Bu bir parti seçimi değildir, partiler oy almıyor. Millet geleceğine karar vermiştir. Olay bitmiştir." dedi. "BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ" Başbakan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye düşmanı Can Dündar, "Biz bitti demeden bitmez." sözleriyle hala kazanacaklarının hayalini kuruyor. TEPKİ YAĞDI Can Dündar'ın ucuz tehdidine sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları: Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:40