Can Dündar ve Şık teröristten talimat almışlar

Reyhanlı katliamı ve MİT TIR’ları durdurulmasının ardından Dündar ve Şık’ı telefonla arayan Ural, “TSK, MİT ve hükümeti suçlayan haberler yaparak kamuoyu oluşturun” talimatını verdi.

Reyhanlı katliamının sanığı Mihraç Ural ile Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve gazeteci Ahmet Şık’ın Türkiye’de kamuoyu oluşturmak için birlikte hareket ettikleri ortaya çıktı. Suriye’de 2011 yılında Esed lehine savaşmaya başlayan Acilciler terör örgütü lideri Mihraç Ural Dündar ve Şık ile defalarca telefonda görüştü.

EKSİKSİZ YERİNE GETİRDİLER

Güvenlik kaynakları tarafından da izlenen Mihraç Ural ile Ahmet Şık görüşmeleri sonrası Cumhuriyet gazetesinde MİT Tırları ve Reyhanlı Katliamına yönelik dizi yazılar yayınlandı. Sipariş haber dosyalarında, MİT, Muhalif Türkmenler ve hükümet üyeleri ile birlikte Suriye’ye yardım faaliyeti yürüten dernek ve vakıflar DEAŞ destekçisi olarak gösterildi.

FETÖ-URAL-ŞIK ÜÇGENİ

Can Dündar’ın Ahmet Şık aracılığı ile bilgilendirildiği görüşmelere emniyet ve yargı içerisinde görev yapan FETÖ’cü savcılar da dahil oldu. Emniyet istihbarat tarafından servis edilen kaçak dinlemeler Ahmet Şık ve dönemin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a servis edildi. İlki Cumhuriyet gazetesinde 2 Şubat 2015’te yayınlanan, “MİT Tırları Cihatçılara Gidiyormuş” başlığını taşıyan haberler dizisinde hükümet ve MİT doğrudan suçlu gösterildi.

DEAŞ PROPAGANDASI

Dokuz gün devam eden yazı dizisinde Ahmet Şık ve Can Dündar’a FETO tarafından servis edilen telefon görüşmelerinin büyük bölümü yayınlandı. Can Dündar Cumhuriyet gazetesinden sonra tapelerinin bir kısmını ise Radikal ve Hürriyet gazetelerine servis etti. Hürriyet gazetesinde, 3 Mart 2015 tarihli, “Türk polisi IŞİD’e giden patlayıcı maddelerin geçişine yardım etmiş” başlıklı haberde yine hükümet ve MİT üzerinden teröre destek imasında bulunuldu. Böylece komplo süreci desteklendi.

ESEDCİLER BESLEDİ

Halen PKK ve FETÖ-PDY terör örgütleri lehine propaganda yapmaktan tutuklu bulunan Ahmet Şık’a Reyhanlı katliamı sanığı Mihraç Ural’la görüşme döneminde Ferhat Aktaş, Mustafa Seyfullah ve Ali Nuvvari isimli Esed destekçileri tarafından da beslendi.

BİR TELEFON ÜÇ HABER!

Mihraç Ural Ahmet Şık-Can Dündar ikilisine Türkiye ile Suriye rejimi arasında tek sınır olan Kesep kapısının kapatılmaması gerektiği de konuşuldu. Mihraç Ural ikiliye, “Kesep bizim insan ve lojistik açıdan nefes kanalımız bu kapı açık kalmalı” mesajı verdi. Ahmet Şık ve Can Dündar görüşme sonrası muhalifler tarafından ele geçirilen Lazkiye-Kesep ile ilgili 3 ayrı haber yaptı.