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Can Dündar vatan haini olduğunu kabul etti

DENK Partisi'nin kurucularından Türk Milletvekili Tunahan Kuzu, Hollanda Parlamentosu'na sığınan gazeteci bozuntusu Can Dündar'ı rezil etti.

03 Kasım 2017 Cuma 09:49

Türkiye tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan Alman vatandaşı Can Dündar, Hollanda Parlamentosu'nda devlet sırlarını yayınladığını kabul etti. Can Dündar'ın sözlerinin ardından araya giren Türk Milletvekili Tunahan Kuzu, Alman Dündar'ı adeta yerin dibine soktu.

"BURADA DEVLET SIRLARINI AÇIKLAMAK 15 YIL"

Türk Milletvekili Tunahan Kuzu, Türkiye'deki davalarını Hollanda'ya taşıyarak, iki ülkeyi ve vatandaşlarını olduğundan daha fazla birbirlerine düşman etmeye çalışan Dündar'a tepki gösterdi.

Davalarını Hollanda Parlamentosu'na taşımasını doğru bulmadıklarını dile getiren Kuzu, "Basın özgürlüğüne biz kesinlikle önem veriyoruz ama devlet sırlarını yayınlamanın suç olduğunu bildiğiniz halde yine de yayınlamanızı nasıl yorumluyorsunuz? Bu sadece Türkiye'de suç değil Hollanda için de geçerli. Aynı suçu Hollanda'da işleseniz 15 yıl hapis yatarsınız. Sizin bu yaptığınız Hollanda devletini ve Hollanda'da yaşayan Türkleri karalamak isteyenlere podyum vermektir" ifadelerini kullandı.

DENK PARTİ İLK SEÇİMDE 3 SANDIK KAZANMIŞTI

Türk kökenli milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu DENK Partisi, girdiği ilk seçimde 3 sandalye kazanmayı başardı.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 09:49
  1. Can Dündar
  2. Hollanda
  3. Tunahan Kuzu
  • TolgaTolga51 dk önce
    Hollanda parlementosundaki pkk'lilarin onculugunde Turkiye Tirlarla Isid'a yardim ediyordu dedirttiler.Hollandalilar ikiyuzludur Can Dundarin suc isledigi onlarda biliyorlar ama o konu onlari hic ilgilendirmiyor.Mesele Turkiye Isida yardim ettimi. Etmedi desekte onlar ettigine inanmak istiyor cunku hedefledikleri Turkiyeyi ve Erdogani Lahey mahkemesinde mahkum ettirmek.
  • ELCEZİRE İSLAM BİLİM ADAMI ELCEZİRE İSLAM BİLİM ADAMI 58 dk önce
    VATAN HASRETİ ADAMA DOĞRULARI SÖYLETİR
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 58 dk önce
    Etse de, Hain, Etmese de.
  • CecenCecen1 sa önce
    Vatan haini köpek senin kuzu sandığın arslanimız çok bizim. Çakal uşak.
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Cancık dündarın ab de işi bitmek üzre, burnuna takılı halkasıyla ayı muamelesi yapılıyor, ab nin her yerşne götürüp ayı oynatıyorlar. Cancık bu oyunları bitince yeni oyun geliştiremeyeceği için bir kenara atılmak üzere.
  • ali telliali telli1 sa önce
    Biz demiştik dimi.

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