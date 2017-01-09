Can Dündar: Türkiye'nin kaderini değiştirecek

YENİAKİT.COM.TR - Hakkında "terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya yayınlamak" suçundan dava açılan vatan haini Can Dündar, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin kaderini değiştireceğini belirterek değişikliğe 'hayır' dediğini belirtti.
"Türkiye'nin kaderini ve rejimini değiştirecek anayasa değişikliği TBMM Genel Kurulu'nda" ifadelerini kullanan vatan haini, değişikliğe hayır dediğini söyledi.
İşte terör örgütlerinin sözcüsü Can Dündar'ın o tweeti:
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