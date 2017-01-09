Can Dündar: Türkiye'nin kaderini değiştirecek

Hakkında "terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya yayınlamak" suçundan dava açılan vatan haini Can Dündar, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin kaderini değiştireceğini belirterek değişikliğe 'hayır' dediğini belirtti.

Can Dündar: Türkiye'nin kaderini değiştirecek
Eklenme: 09 Ocak 2017, 15:57
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YENİAKİT.COM.TR - Hakkında "terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya yayınlamak" suçundan dava açılan vatan haini Can Dündar, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin kaderini değiştireceğini belirterek değişikliğe 'hayır' dediğini belirtti.

"Türkiye'nin kaderini ve rejimini değiştirecek anayasa değişikliği TBMM Genel Kurulu'nda" ifadelerini kullanan vatan haini, değişikliğe hayır dediğini söyledi.

İşte terör örgütlerinin sözcüsü Can Dündar'ın o tweeti:

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Can Dündar, vatansever milletimizi aşağıladı!

Vatan haini Can Dündar ABD bayrağına sarıldı

Can Dündar Alman sarayına soytarı oldu!

 

 
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