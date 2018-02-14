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Firari Can Dündar ABD bayrağı ile neden sarmaş dolaş olduğunu açıkladı

FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasında hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar, terör devleti ABD’nin bayrağına sarılma gerekçesini açıkladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:35
Firari Can Dündar ABD bayrağı ile neden sarmaş dolaş olduğunu açıkladı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün hükümeti devirmeyi yönelik gerçekleştirdiği MİT TIR’ları kumpasında hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar, sosyal medya hesabından terör devleti ABD’nin bayrağına sarılma gerekçesini açıkladı.

'BATTANİYE NİYETİNE'

Dündar yaptığı açıklamada, Deniz Gezmiş belgeselini hazırladığı sırada, bir sahnede Amerikan bayrağının yakılacağını söyleyeyerek dinlenmek için uzandığı sırada, o sahnede yakılacak bayrağı, yönetmen arkadaşının "battaniye" niyetine üzerine örttüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:35
  1. FETÖ
  2. Can Dündar
  3. MİT TIR'ları

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