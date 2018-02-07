Can Ataklı'dan şaşırtan çıkış! 'Bakana haksızlık yapmayalım'

Ankara'da 'Güvenli İnternet Günü 2018' etkinliğinde robot sunucu sorunu yaşandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuşurken roboton sık sık sözünü kesmesine tepki gösterdi. Yetkililere 'Gereğini yapın' dedi. Bakan Arslan'ın bu sözleri sosyal medyada spekülasyon konusu yapıldı.

Halk TV'de Yazı İşleri programını sunan Can Ataklı'nın gündeminde de Arslan'ın bu sözleri vardı.

'BAKAN ZATEN İŞİ ESPRİYE VURMUŞ'

'Bu görüntüyü izlemeden sosyal medyada yazılanları gördüm' diyen Ataklı, 'Kıyamet koptu. 'Bakan susturdu, sansür yaptı' gibi şeyler yazıldı. Fakat şimdi haksızlık yapmayalım. Sesli ve görüntülü izlediğimiz zaman durum pek öyle değil. Bakan işi espriye vurmuş zaten. Ulaştırma Bakanı'nın hakkını yemeyelim. 'Gereğini yapın' lafı devlet jargonundan geliyor. Ahmet Arslan bu işi espriyle geçiştirmiş. Fazla spekülasyon olmuş' yorumunu yaptı.