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Can Ataklı'dan şaşırtan çıkış! 'Bakana haksızlık yapmayalım'

Halk TV'de program sunan Can Ataklı, Bakan Arslan'ın konuşmasını bölen robotla ilgili eleştirilere yönelik "Bakan Arslan'a haksızlık yapmayalım. Zaten espri yapmış. Fazla spekülasyon olmuş" dedi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:14
Can Ataklı'dan şaşırtan çıkış! 'Bakana haksızlık yapmayalım'

Ankara'da 'Güvenli İnternet Günü 2018' etkinliğinde robot sunucu sorunu yaşandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuşurken roboton sık sık sözünü kesmesine tepki gösterdi. Yetkililere 'Gereğini yapın' dedi. Bakan Arslan'ın bu sözleri sosyal medyada spekülasyon konusu yapıldı.

Halk TV'de Yazı İşleri programını sunan Can Ataklı'nın gündeminde de Arslan'ın bu sözleri vardı.

'BAKAN ZATEN İŞİ ESPRİYE VURMUŞ'

'Bu görüntüyü izlemeden sosyal medyada yazılanları gördüm' diyen Ataklı, 'Kıyamet koptu. 'Bakan susturdu, sansür yaptı' gibi şeyler yazıldı. Fakat şimdi haksızlık yapmayalım. Sesli ve görüntülü izlediğimiz zaman durum pek öyle değil. Bakan işi espriye vurmuş zaten. Ulaştırma Bakanı'nın hakkını yemeyelim. 'Gereğini yapın' lafı devlet jargonundan geliyor. Ahmet Arslan bu işi espriyle geçiştirmiş. Fazla spekülasyon olmuş' yorumunu yaptı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 14:14
  1. Can Ataklı
  2. Ahmet Arslan

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