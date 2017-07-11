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Can Ataklı'dan beyin yakan açıklama: Kılıçdaroğlu seçim kaybetmedi birinci olamadı

Halk Tv sunucusu Can Ataklı, programında CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla ilgili konuşurken komik duruma düştü.

11 Temmuz 2017 Salı 19:21

Halk Tv'de yayınlanan Yazı İşleri programının sunucusu Can Ataklı'dan ilginç bir tespit geldi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş seçimlerinde aldığı oylardan bahseden Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun seçim kaybetmediğini birinci olamadığını söyledi.

Ataklı, 'Seçim kazanamamak diye bir şey yok. Seçim kaybetmiyorsun seçimi birinci bitiremiyorsun' dedi. 

Beyaz Gazete

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:21
  1. Halk Tv
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
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