Can Ataklı'dan beyin yakan açıklama: Kılıçdaroğlu seçim kaybetmedi birinci olamadı

Halk Tv'de yayınlanan Yazı İşleri programının sunucusu Can Ataklı'dan ilginç bir tespit geldi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş seçimlerinde aldığı oylardan bahseden Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun seçim kaybetmediğini birinci olamadığını söyledi.



Ataklı, 'Seçim kazanamamak diye bir şey yok. Seçim kaybetmiyorsun seçimi birinci bitiremiyorsun' dedi.

Beyaz Gazete