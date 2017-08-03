Çamurdan yaptığı tandır ile ailesini geçindiriyor

Her yıl Nisan ve Ekim ayları arasında yoğun bir şekilde tandır üretimi yaptıklarını ifade eden Hamit Beyaz anneannesi ve annesinden bu mesleği devraldığını belirterek, aile geçimini tandır yaparak sağladıklarını aktardı. Tandır üretimi hakkında bilgi veren Beyaz, “17 senedir annem bu mesleği yapıyordu. Annemin rahatsızlığından dolayı 2 senedir bu mesleği devraldım. Anne mesleğini sürdürüyorum. Bizim bölgede tandır yöresel olduğu için bu mesleği yapmaya başladım. Yaptığım iş evimin önünde olan bir iştir. Bazı vatandaşlar çamurdur o kadar para alıyorsunuz diyorlar. Ama buradaki emeğimizi bilmiyorlar. Bir tandırı bir haftada bitiriyoruz. Ancak birçok aşamadan geçiyor. Tandır bir haftada bitikten sonra taşlanması oluyor. Tandır fiyatları 240 TL’ye kadar gidiyor. Bu şekil ekmek paramızı kazanıyoruz” dedi.

“Çamuru keçi kılı ve samanla yoğuruyoruz"

Tandır yapım çalışması hakkında da bilgi veren Hamit Beyaz, önce çamuru suladıklarını söyledi. Beyaz, "Çünkü toprak içerisinde büyük parçalar olduğu için erimesi lazım. Toprağı 15 ile 20 gün beklettikten sonra suladığımızda şeker gibi eriyor. Çamuru 1 gün güneşte bekletiyoruz, bekledikten sonra elekten geçiriyoruz ve toprak havuzuna koyuyoruz. Toprağı havuzda 4 ile 5 saat bekletiyoruz. Keçi kılı ve samanla 1 saat boyunca basıyoruz. Tandırı yaparken kalıba alıyoruz ve kalıp boyutunu geçtikten sonra 4 parmak çalışarak tandırımızı kaldırıyoruz. Mayıs ile Nisan ayında tandır yapımına başlıyoruz, Ekim ayının sonlarına kadar tandır yapıyoruz. Çünkü yağmur başladığı zaman bizim işler duruyor. Gecen senelerden Antalya’dan bizi arayıp tandır istediler. Tandır ekmeği çok beğeniliyor. Gelen müşteri tandırını direk alıp gidiyor. Biz burada emek harcıyoruz. Belki burada biraz fiyat yüksek olabilir piyasaya göre. Diyarbakır’dan tandır getiriliyor 70 ile 100 TL arasında fiyata veriliyor vatandaşa. Ancak bu tandır 1 sene bile kullanamıyor. 4 boyut tandır bulunuyor. Tandırı kurarken ömrü sizin elinizde. Bilmeyen kişiler içini çamur yapıyor, dışını çamur yapıyor. Tandırın kurulum aşamasında ateşi yavaş yavaş yakacaksın. Gerekirse 2 gün boyunca ateş yakacaksın ki uzun ömürlü olsun” ifadelerini kullandı.