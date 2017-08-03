Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çamurdan yaptığı tandır ile ailesini geçindiriyor

Batman’da killi topraktan ürettikleri tandırları satarak geçimini sağlayan Hamit Beyaz, annesinin sağlık durumunun bozulması sonrasında tandır üretim mesleğini devralarak ailesini geçindiriyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:03
Çamurdan yaptığı tandır ile ailesini geçindiriyor

Her yıl Nisan ve Ekim ayları arasında yoğun bir şekilde tandır üretimi yaptıklarını ifade eden Hamit Beyaz anneannesi ve annesinden bu mesleği devraldığını belirterek, aile geçimini tandır yaparak sağladıklarını aktardı. Tandır üretimi hakkında bilgi veren Beyaz, “17 senedir annem bu mesleği yapıyordu. Annemin rahatsızlığından dolayı 2 senedir bu mesleği devraldım. Anne mesleğini sürdürüyorum. Bizim bölgede tandır yöresel olduğu için bu mesleği yapmaya başladım. Yaptığım iş evimin önünde olan bir iştir. Bazı vatandaşlar çamurdur o kadar para alıyorsunuz diyorlar. Ama buradaki emeğimizi bilmiyorlar. Bir tandırı bir haftada bitiriyoruz. Ancak birçok aşamadan geçiyor. Tandır bir haftada bitikten sonra taşlanması oluyor. Tandır fiyatları 240 TL’ye kadar gidiyor. Bu şekil ekmek paramızı kazanıyoruz” dedi.

“Çamuru keçi kılı ve samanla yoğuruyoruz"

Tandır yapım çalışması hakkında da bilgi veren Hamit Beyaz, önce çamuru suladıklarını söyledi. Beyaz, "Çünkü toprak içerisinde büyük parçalar olduğu için erimesi lazım. Toprağı 15 ile 20 gün beklettikten sonra suladığımızda şeker gibi eriyor. Çamuru 1 gün güneşte bekletiyoruz, bekledikten sonra elekten geçiriyoruz ve toprak havuzuna koyuyoruz. Toprağı havuzda 4 ile 5 saat bekletiyoruz. Keçi kılı ve samanla 1 saat boyunca basıyoruz. Tandırı yaparken kalıba alıyoruz ve kalıp boyutunu geçtikten sonra 4 parmak çalışarak tandırımızı kaldırıyoruz. Mayıs ile Nisan ayında tandır yapımına başlıyoruz, Ekim ayının sonlarına kadar tandır yapıyoruz. Çünkü yağmur başladığı zaman bizim işler duruyor. Gecen senelerden Antalya’dan bizi arayıp tandır istediler. Tandır ekmeği çok beğeniliyor. Gelen müşteri tandırını direk alıp gidiyor. Biz burada emek harcıyoruz. Belki burada biraz fiyat yüksek olabilir piyasaya göre. Diyarbakır’dan tandır getiriliyor 70 ile 100 TL arasında fiyata veriliyor vatandaşa. Ancak bu tandır 1 sene bile kullanamıyor. 4 boyut tandır bulunuyor. Tandırı kurarken ömrü sizin elinizde. Bilmeyen kişiler içini çamur yapıyor, dışını çamur yapıyor. Tandırın kurulum aşamasında ateşi yavaş yavaş yakacaksın. Gerekirse 2 gün boyunca ateş yakacaksın ki uzun ömürlü olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:03
  1. Diyarbakır
  2. Antalya
  3. Batman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miami sular altında kaldı
    1. Miami sular altında kaldı
    2. Karacabey ovasında domates hasadı..
    3. Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
    4. Vali Aktaş Ilgaz’da
    5. Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
    6. Yerli drone silahı Avrupa yolunda
    7. Gaziantep’te fıstık hasadı başladı
    8. Çelik: Onların mutluluğu bizim..
    9. Zıpkınla 68 kilo balık avladı
    10. Serası hasar gören üreticilere..
    11. Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı
    12. Sivas Valiliği'nden kuş gribi açıklaması
    13. Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan..
    14. Gemlik’e iki yeni okul
    15. Borsa'da 8 aylık getiri yüzde 50'ye..
    16. Akıl almaz olay! Komple evi çaldılar...
    17. Numan'ın hedefi milli takım
    18. Kjaer rekorla gitti
    19. Bilecik’te gözaltına alınan 11 şüpheli..
    20. İzmit Belediyesi Travnik’e park yaptırdı
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum