Campusera ile üniversite onaylı sertifikalara online ulaşın

Üniversite Sertifikalı Online eğitimlerle, tecrübeli veya tecrübesiz herkese bilgilerini geliştirme imkanı sağlayan Campusera, 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Sadece üniversiteden mezun olmak günümüzde iş bulmak ya da mesleğinde yükselmek için yeterli olmuyor. Bunun için alanında uzmanlaşmak da gerekiyor. Kişisel gelişim için birçok kişi meslek kurslarına katılırken, bu alanda verilen sertifika programlarının önemi her geçen gün artıyor. Teknolojik gelişmeler ise kişilerin sertifikaya ulaşmasını kolaylaştırdı. Dünyada hızla büyüyen online eğitim sektörünün, 2015 yılında kurulan Türkiye öncüsü E-Kampüs A.Ş., üniversite sertifikalı eğitim platformu Campusera ile Türkiye'nin dört bir yanına ulaşarak bireysel eğitimde yeni bir çağ başlatıyor. Şirket şimdiye kadar binin üzerinde sertifika dağıttı. ODTÜ'den Mimar Sinan'a Acıbadem'den TOBB ETÜ'ye kadar 30 üniversiteden 100'ün üzerinde alanda eğitim veren şirket 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Mini MBA, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Hukuku, Sosyal Medya Uzmanlığı, E-Ticaret Uzmanlığı, Girişimcilik, Liderlik, Finans, Muhasebe, Satış ve Satış Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Veri Madenciliği, Resim Okuma ve Üslup, Vitrin Tasarımı ve daha birçok yetkinlik içeren sertifika programı sunan www.campusera.com çevrimiçi eğitimleri, bilgiye ulaşmak isteyen herkes için bir köprü oluşturuyor.

30 ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİ

Campusera'nın CEO’su İsmail Can , eğitimi ulaşılabilir hale getirdiklerini belirterek, Türkiye'nin her tarafından her mecradan üniversitelerin eğitimlerini, sertifikalarını verdiklerini söyledi. Şu anda 30 üniversiteyle anlaşmaları olduğunu anlatan Can , yaptıkları işi şöyle anlattı: “100'ün üzerinde eğitimimiz var. ODTÜ, İTÜ, TOBB, Acıbadem, Başkent, Yeditepe, Selçuk, Mimar Sinan, Doğu Akdeniz, Adnan Menderes, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve daha birçok seçkin üniversitenin alanında uzman akademisyen ve eğitimcileri tarafından hazırlanan içerikleri, Campusera’nın güçlü kadrosundaki eğitim teknologları tarafından 'interaktif e-eğitim' ve 'video' formatına dönüştürerek sunuyoruz. Sınavları da internetten yapıyoruz. Sistemin tamamı üniversite tarafından da takip ediliyor. Sınavlar tamamlandıktan sonra üniversite size; üniversite onaylı, ıslak imzalı sertifikayı adresinize gönderiyor ve kendi akredite sistemine de kaydediyor. ODTÜ'den bir sertifika aldınız ve CV'nize koydunuz ODTÜ'yü aradıklarında bunu teyit ettirebiliyorsunuz. Bu şekilde çalışan bir sistem Türkiye'de yok.”