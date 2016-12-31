Çamlıca tepesi beyaza büründü

Bir anda bastıran kar yağışı Anadolu yakasında da etkili oldu. Lapa lapa yağan kar Çamlıca tepesini kısa sürede beyaza bürüdü. Çamlıca tepesindeki vatandaşlar çocukları ile doyasıya kar topu oynadı. Bazı vatandaşların ise çocukları ile kardan adam yaptıkları görüldü. Çocukları ile birlikte kar topu oynayan vatandaşlar, kar yağışından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocuklar da kar topu oynamayı sevdiklerini belirterek, kar yağışından duydukları mutluluğu anlattı. İstanbul’da devam eden kar yağışı Anadolu yakasında etkili olmaya devam ediyor.