Çamlıca Kulesi’nin yeni sahibi kim olacak… İşte kulislerde konuşulan o iddialar

İstanbul’a sembol olacak bir projede daha sona gelinmek üzere: Çamlıca TV Radyo Kulesi…

Geçtiğimiz günlerde burada incelemelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bir taraftan testler yürüyor, bir taraftan kademelendirdikçe yeni işler yapıyoruz. Öngörümüz, bu sene içinde kesinlikle bitirip hizmete sunmak. Olağanüstü bir aksaklık çıkmazsa, bu senenin sonuna kalmadan burayı hizmete vermiş olacağız. 80 radyomuz buradan çok daha kaliteli yayıncılık yapabilecek" dedi.

HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP

Peki, Çamlıca TV Radyo Kulesi’ne neden ihtiyaç duyuldu? Bittiğinde nasıl bir mimari ve teknolojiye sahip olacak? Daha da önemlisi buranın yönetimi kimde olacak? İşte son kulis bilgileri

Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi, Türkiye'nin İstanbul şehrinde yapımı devam eden televizyon ve seyir kulesi. Aralık 2017'de tamamlanması planlanan kule hizmete girdiğinde şehirdeki diğer anten ve anten kuleleri kaldırılacak. Toplam yüksekliği 365 metre olan kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapı şeklinde inşa edilecek, 145 metrelik bölümü ise anten olacak. Maliyeti 170 milyon olan kulede iki restoran ve bir seyir terası da yer alacak

MİMARİ TASARIM

Kulenin tasarımında Türkler için tarih boyunca önemli bir simge olan lale çiçeğinden esinlenilmiştir. Kulenin ana aksı lalenin köklerini ve besleyici gövdesini simgelerken güneşe doğru yükseldikçe yapılandırılan seyir terası ve restoran katları henüz açmayan bir lale tomurcuğunu simgeler. Panorama Asansorleri giriş katından antenlerin olduğu kata kadar yükselen ana kabuğun iki yanında yer almakta ve İstanbul Boğazı'nın Asya ve Avrupa kıtalarını ayırıp bütünleştirmesi gibi bir rol oynamaktadır. Kulenin yapımı tamamlandığında dünyanın en yüksek yapıları arasında 20. sırada yer alması beklenmektedir.

ULAŞTIRMA BAKANI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yapılan çalışmalarla, İstanbul'un silüetini bozan, görüntü kirliliği oluşturan kulelerinin kaldırılmasını amaçladıklarını söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, birinci aşamada bölgede sadece TRT kulesinin kalacağını, İstanbul'da ikinci bir kule daha yapacaklarını, yapılacak ikinci kuleden sonra da Çamlıca Tepesindeki TRT kulesinin de tamamen yıkılacağını söyledi.

Arslan planlanan bitiş tarihine ilişkin, "Bir taraftan testler yürüyor, bir taraftan kademelendirdikçe yeni işler yapıyoruz. Öngörümüz, bu sene içinde kesinlikle bitirip hizmete sunmak. Olağanüstü bir aksaklık çıkmazsa, bu senenin sonuna kalmadan burayı hizmete vermiş olacağız. 80 radyomuz buradan çok daha kaliteli yayıncılık yapabilecek." bilgisini verdi.

Vericiler ve Combinerlar için çıkan maliyete, bakanlık olarak PTT'nin kurduğu bir şirket aracılığı ile destek olduklarını söyleyen Arslan, uygun şartlarda ve zamana yayarak radyocuların ödemelerini yaparak yayınları yapabilir hale geleceklerini söyledi.

İŞLETMESİ PTT’DE OLACAK İDDİASI

İstanbul’da yükselen bu şaheser ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise işletmenin hangi kurumda olacağı. Bakan Arslan’ın da daha önce dile getirdiği gibi proje aşamasına en başından dahil olan PTT ismi bu noktada ön plana çıkıyor. yeniakit.com.tr’nin ulaştığı kulis bilgilerine göre proje tamamlandıktan sonra işletmesi PTT’ye verilecek.

Hatırlanacağı üzere Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuş PTT’ye ait hisselerde varlık fonuna aktarılmıştı.