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Çamlıca gişelerinde serbest geçiş başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca gişelerinde serbest geçişin bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacağını söyledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:12
Çamlıca gişelerinde serbest geçiş başlıyor

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halihazırda serbest geçiş sistemi olduğunu anımsatarak, Çamlıca gişelerinde de serbest geçiş için temmuzun ilk haftasında çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

'TRAFİK CİDDİ ŞEKİLDE RAHATLAYACAK'

Serbest geçiş uygulamasının başlayacağı tarihin önce 30 Ağustos, sonrasında 25 Ağustos'a çekildiğini dile getiren Arslan, "Ancak milletimize hizmet için ekiplerimizin gece-gündüz demeden çalışması, bayram öncesi yolcularımızın ve sürücülerimizin evlerine, memleketlerine rahat bir şekilde ulaşması için bu tarihi daha da erkene çektik. Bugün 19.00 itibarıyla Çamlıca gişelerinde serbest geçiş başlayacak" dedi.

Bakan Arslan, serbest geçişin trafiği ciddi şekilde rahatlattığını kaydederek, "Diğer uygulamalarımızda trafikte yüzde 30'luk rahatlama olduğunu gördük. Burada da gişelerin tamamen kaldırılması ve serbest geçişin başlamasıyla yüzde 30'luk bir rahatlama sağlanacak" diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:12
  1. Ahmet Arslan
  2. çamlıca gişeleri
  3. ulaştırma bakanı
  4. serbest geçiş
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