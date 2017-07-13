Çamlıca Camisi'ne dev Türk bayrağı!

Türk bayrağı, vinçle iki saatlik çalışma sonucunda caminin iki minaresi arasına asıldı. Bayrak, İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor.

İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitlerini anmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bayrağı şehirde gören herkesin şehitleri ve 15 Temmuz'u hatırlamasını sağlamak istediklerini dile getiren Külünk, "Türk bayrağının hazırlanması yaklaşık 20 gün sürdü. Güngören’de bulunan büyük bir futbol sahasında 10 kişiden oluşan bir ekibimiz, kendi elleriyle bayrağın dikimini tamamladı. İki minaremiz arasına 1453 metrekare büyüklüğündeki bayrağımızı astık." diye konuştu.