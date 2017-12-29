Çamlıca Camii kendine hayran bıraktı

İnşaatının yüzde 90'ı biten Çamlıca Camii, gün batımı manzarasında havadan çekilen görüntülerle mest etti. Önümüzdeki Kadir Gecesi ibadete açılması beklenenn caminin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'un en büyük yapılarından biri olacak olan Çamlıca Camii inşaat çalışmalarında gelinen son nokta gün batımının eşsiz manzarası ile havadan görüntülendi. İstanbul’un siluetinde ön plana çıkan cami inşaatın yüzde 90’ı tamamlandı. Cami inşaatında kullanılan 150 metre uzunluğa sahip 6 vinçten 5'i söküldü.

Havadan çekilen görüntülerde avlusunun büyük bir kısmında inşaat çalışmalarının bittiği görüldü. Gün batımı ile oluşan renk cümbüşü Çamlıca Camii minarelerinin arasından süzülmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çamlıca Camii 7,77 metre boyunda dünyanın en büyük alemi ve 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre, minarelere sahip.