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Camiyi icraya verdiler

Trabzon’da Nazif Kurşunoğlu Camii’ni yaptıran hayırseverin çocukları camiyi icraya verdi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 19:05
Camiyi icraya verdiler

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Değirmendere Mahallesi'nde bulunan H. Nazif Kurşunoğlu Camii, camiyi yaptıran hayırseverin İstanbul'da yaşayan çocukları tarafından icraya verildi. Caminin Dernek Başkanı Murat Kerimoğlu, cemaatten yardım toplayarak icrayı durdurdu. 20 bin TL civarında bir para toplayan Kerimoğlu, caminin neden icraya verildiğini bilmediğini dile getirdi. Bu olayı Temel fıkrasına benzeten Kerimoğlu, mahkeme kararını beklediklerini söyledi. Kerimoğlu, "Bizim hiçbir şeyden haberimiz yokken icra kağıdı geldi. 20 bin TL civarında bir paranın ödeneceğine dair bir kağıt geliyor. Bizde bu parayı halkın yardımıyla toplayarak icraya yatırdık. Sonrasında bu olay mahkemeye taşındı, artık onlar mı biz mi kazanırız göreceğiz" dedi.

İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını dile getiren Kerimoğlu, "İcra camiyi yaptıranların çocukları tarafından geldi. Sebebini henüz öğrenemedik. Daha önce bana bir tebligat gelmedi. Direkt icra kağıdı geldi. Bende şaşırdım, bu cami niye icraya verildi diye düşündüm. Biz camiyi güzelleştirmeye uğraşıyoruz. Biz para beklerken onlar bizden para bekliyorlar. İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Hiç cami icraya verilir mi? Burası bütün halkın camisidir. Cemaatin bir kısmı bunu duyunca şaşırdı. Cemaatte diyor ki bundan sonra parayla namaz kılacağız burada. Bu para bir yerden toplanacak. Parayı yatırarak icrayı durdurduk, şimdi bir karar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.İHA

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 19:05
  1. H. Nazif Kurşunoğlu Camii
  2. İstanbul
  3. icra
  4. Murat Kerimoğlu
  5. cemaat
  6. Trabzon

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