Camiyi bastılar! Camideki çocuklardan rahatsız oldular!

Ankara Çankaya Birlik Mahallesi Çukurca Önder Camii'nde Yaz Kur'an Kursu'na gelen öğrencilerin camii bahçesinde oyun oynamasından rahatsız olan bir kadın çocukların ve imamın üzerine yürüyerek tehditler savurdu.

"İMAMSAN İMAMLIĞINI BİL"

Vatandaşlarca kaydedilen görüntülerin Whatsapp ihbar hattımıza gelmesiyle İmam Orhan Karakuş ve kursa gelen iki çocuğun velisi olan Fatma Metin'e ulaştık.

İmam Karakuş, olayın son günlerde sık sık tekrar ettiğini belirterek, kadının kendisine bir takım hakaretlerde bulunduğunu "Burası senin yerin değil, devletin yeri. İmamsan imamlığını bil." gibi sözler sarfettiğinianlattı.

İMAM VE VELİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

"Benim görevim yalnızca namaz kıldırmak değil, insanlara bildiklerimi aktarmak" diyen Karakuş, çocukların oyun oynamasından rahatsız olan kimliği bilinmeyen kadının oğlunun camiye gelmesi ve Karakuş'un üzerine yürümesiyle tartışmanın büyüdüğünü belirtti.

(Sadece kadın değil, oğlu da (Mavi tişörtlü) camiyi bastı)

Tartışmanın ardından karakola giderek şahıslardan şikayetçi olan Karakuş'un yanı sıra çocukların velilerinden Fatma Metin de şikayette bulundu.

ÇOCUKLAR VE VELİLER TEDİRGİN

Veli Fatma Metin; 2 çocuğunu dini bilgiler edinmeleri ve yaz aylarında farklı bir aktivitede bulunmalarını istediği için götürdüğünü ileterek, geçtiğimiz Perşembe günü de söz konusu kadının Metin'in çocuklarının üzerine yürümesi, tehdit etmesi nedeniyle çocuklarının korktuğunu özellikle 3,5 yaşındaki kızının uyuyamadığını dile getirdi. Perşembe günü gerçekleşen tartışmada kadının Metin'e; "Şerefsiz, ahlaksız." gibi çirkin ifadelerle hakaret ettiği öğrenildi.

Öte yandan tartışmalar sırasında çocuklardan birinin korkarak caminin arka tarafına giderek saklandığı görülüyor.

(Tartışma sırasında korkup caminin arkasına sığınan bir çocuk)

"ANLAYAMIYORUZ"

Karakuş ve Metin, "çocuklardan rahatsız olunmasına anlam veremediklerini, burada cami yerine okul olsaydı ne yapacaklardı, çocukların oyun oynarken ses yapmasının doğal olduğunu" ifade etti.

Kaynak: Ensonhaber