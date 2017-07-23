Camiye teşvik

İzmir’in Tire ilçesinde yaz Kur’an Kursu’nda hazırladığı etkinlikleri sosyal medyada paylaşan din görevlisi Nurettin Gültekin, katılımcı sayısını kısa sürede ikiye katladı.

Tire Müftülüğü’nün Lütfü Paşa Camisi’nde hazırladığı Kur’an kursunda görev yapan Gültekin, çocukların ilgisini çekebilmek için din eğitiminin yanı sıra bilgi yarışmaları, futbol, voleybol ve satranç turnuvası, geleneksel oyunlar ile tiyatro gösterileri düzenliyor.

Çocuklara camide özgürce oynayabilecekleri bir ortam hazırladıklarını anlatan Gültekin, “Kur’an dersimiz bitince çocuklarla sohbet ediyor, farklı ne yapabiliriz diye onların da görüşünü alıyorum. Cami bahçesinde yakan top, satranç, hentbol oynuyoruz. Geleneksel oyunlardan mendil kapmacayı tespih kapmaca yaptık. Saklambaç ise bizde camiyi öğretme şekli oldu. Bunun yanında su oyunları, basketbol, halat çekme, körebe var” dedi. Gültekin, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca etkinlikleri de düzenlediklerini dile getirdi.