Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Camiye saldıran alçak suçunu itiraf etti

Almanya'da DİTİB'e bağlı Fatih Camisi'ne bir buçuk yıl önce el yapımı patlayıcıyla saldıran Alman Nino K'nin mahkemede suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

06 Şubat 2018 Salı 20:22
Camiye saldıran alçak suçunu itiraf etti

Almanya'nın Dresden kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleşen saldırıyı yapan Nino K'nin mahkemede suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Dresden'de hakim karşısına çıkan Alman Nino K, verdiği ifadede hiç kimseyi yaralamak ya da ölüm tehlikesine atmak istemediğini belirterek, pişman olduğunu belirtti.

Saldırıyla sadece bir işaret vermeyi amaçladığını anlatan Nino K, cami çevresini karanlık görünce kimsenin olmadığını düşünerek böyle bir eylem yaptığını ancak daha sonra orada din görevlisi ve ailesinin yaşadığını öğrendiğini ifade etti.

Bu arada cinayete teşebbüsle suçlanan Nino K. hakkında mahkemeye sunulan deliller arasında 'Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGİDA) adlı İslam ve yabancı karşıtı hareketin protesto gösterilerine katıldığı da yer aldı.

Nino K. 26 Eylül 2017'de yaşanan olayda Dresden'deki Fatih Camisi'nin din görevlisi lojmanı önüne el yapımı patlayıcı koyarak olay yerinden uzaklaşmıştı. Saldırıda yaralanan olmazken maddi zarar meydana gelmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, o dönemde yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, ''Ülkemizde böyle şeyler görmek istemiyoruz.'' demişti.

Din görevlisi Hamza Turan ve ailesi, iki Almanya'nın kutlamaları için Dresden'e gelen Başbakan Angela Merkel ile 3 Ekim 2016'da görüşmüştü.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 20:22
  1. ALMANYA
  2. CAMİ
  3. Thomas de Maiziere
  4. Dresden

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 KHK TBMM'den geçti
    1. 7 KHK TBMM'den geçti
    2. İran'dan skandal Afrin kampanyası
    3. "2025 yılına kadar 6 ülke AB'ye..
    4. Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: ABD'nin..
    5. Maç öncesi Şenol ve Ümit Özat...
    6. Avrupa borsaları sert düşüşle bitirdi
    7. Mevlût Çavuşoğlu, Timmermans'la görüştü
    8. Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    9. Depremin ardından dehşet verici..
    10. Terör örgütüne bir darbe de Tunceli'de..
    11. Potada rakiplerimiz belli oldu
    12. AB'den Türkiye açıklaması: Varna'da...
    13. Çavuşoğlu'ndan AB ile sürpriz görüşme
    14. ABD'ye tarihi şok!
    15. Tayvan depremle sarsıldı
    16. Assange'dan 'yalan haber' açıklaması
    17. Yunanistan'dan DHKP-C kararı!
    18. En güzel dua nasıl edilir?
    19. Topuk çatlakları ölümcül bir..
    20. Guatemala'da sıra dışı uygulama!..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!