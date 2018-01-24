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Camiye roket atan YPG mevzisi ateş altına alındı

Fırtına obüsleri, Afrin'den Kilis'teki bir camiye füze saldırısına misliyle karşılık verdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 20:37
Camiye roket atan YPG mevzisi ateş altına alındı

Kilis’e atılan roket sonrasında, fırtına obüsleriyle misli ile karşılık verildi.

Camiye isabet eden ve 8 kişinin yaralandığı olay sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Öncüpınar Sınır Kapısı’nda bulunan birliğinden fırtına obüsleriyle çok sayıda atış yapıldı.

Fırtına obüs topları ve çok namlulu silahlarla terör örgütü mevzileri ateş altına alındı. Gecenin karanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı atışlarla aydınlandı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 20:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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