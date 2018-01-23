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Camiye alçak saldırı: "Afrin için intikam"

Almanya'da Türkiye kökenli vatandaşların kullandığı bir camiye gece saatlerinde saldırı yapıldı.

23 Ocak 2018 Salı 02:35
Camiye alçak saldırı: "Afrin için intikam"

Mepa News'in haberine göre; Almanya'da bir camiye gece saatlerinde saldırı gerçekleştirildi.

Almanya'nın Minden kentinde Türkiye kökenli vatandaşlar tarafından kullanılan camiye gece saat 02:30 sularında maskeli dört kişi tarafından bir saldırı yapıldı.

Maskeli saldırganlar camii duvarlarına Türkiye'nin Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşı, "Afrin için intikam, Seri Hilde (Başkaldır)" gibi sloganlar yazdı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 02:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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