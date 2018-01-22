Camiye 'Afrin için intikam' saldırısı

Almanya'da bir camiye gece saatlerinde saldırı gerçekleştirildi.

Almanya'nın Minden kentinde Türkiye kökenli vatandaşlar tarafından kullanılan camiye gece saat 02:30 sularında maskeli dört kişi tarafından bir saldırı gerçekleştirildi.

Maskeli saldırganlar camii duvarlarına Türkiye'nin Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşı, "Afrin için intikam, Seri Hilde (Başkaldır)" gibi sloganlar yazdı.

mepanews