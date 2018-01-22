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Camiye 'Afrin için intikam' saldırısı

Almanya'da Türkiye kökenli vatandaşların kullandığı bir camiye gece saatlerinde saldırı gerçekleştirildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:43
Camiye 'Afrin için intikam' saldırısı

Almanya'da bir camiye gece saatlerinde saldırı gerçekleştirildi.

Almanya'nın Minden kentinde Türkiye kökenli vatandaşlar tarafından kullanılan camiye gece saat 02:30 sularında maskeli dört kişi tarafından bir saldırı gerçekleştirildi.

Maskeli saldırganlar camii duvarlarına Türkiye'nin Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşı, "Afrin için intikam, Seri Hilde (Başkaldır)" gibi sloganlar yazdı. 

mepanews 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 18:43
  1. Almanya
  2. Minden kenti
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