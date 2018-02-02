Caminin dışında dini nikah kıymak yasaklanıyor

Kazakistan'da, istisnai durumlarda cami dışında dini nikah kıymaya yasak geliyor.

Kazak yetkililere göre, çoğu durumda yıkıcı dini hareketlerin temsilcileri cami dışında, özellikle genç kızlarla nikah kıyıyorlar.

Zakon.kz sayfası haberine göre, Kazakistan'da cami dışında nikah kıymayı yasaklayan bir yasanın kabulü söz konusu.

İstisnai durumlarda, örneğin, ciddi hastalık durumunda, cezaevinde olanlar ve başka nedenlerle camiye gidemeyenlerin nikahı imamlar tarafından evde, hastane veya başka bir kurumlarda kıyılabiliyor.

Tasarıyı hazırlayanlara göre, bu kanun vatandaşların haklarının korunması için gerekli ve resmi dini idarenin görüşü ile çelişmeyecek.