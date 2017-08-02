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Caminin bahçesinde Roma dönemine ait mezar bulundu

Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde yapımı devam eden cami inşaatının bahçesinde Roma dönemine ait oda mezar kalıntıları bulundu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:11
Caminin bahçesinde Roma dönemine ait mezar bulundu

Pamukova Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden Bahçelievler İmam-ı Azam Cami inşaatının bahçesindeki çalışma sırasında kalıntılar bulununca, Sakarya Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Sakarya Müze Müdürlüğü'nden gelen görevliler bölgede kazı çalışmalarına başlarken, kalıntının Roma dönemine ait kesme ve yığma taşlardan yapılmış oda mezar olduğu tespit edildi. Yaklaşık 60 metrekare alanda bir oda içinde birçok mezar tespit edilirken, kazı çalışmaları sırasında mezar kalıntıları arasında insan kemiklerine rastlandı. Arkeologlar mezardan çıkan toprağı elekten geçirerek tarihi eser kalıntılarını bulmaya çalışıyor.

Aynı bölgede bir yıl önce cami inşaatının temel açma çalışmalarında Roma dönemine ait 20'den fazla kiremit mezar ortaya çıkmış, bölge 3'üncü derece SİT alanı ilan edilerek, cami inşaatı Müze Müdürlüğü'nün izni ve gözetiminde devam etmişti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:11
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  5. Pamukova
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