Camileri evleri gibi temizliyorlar

Afyonkarahisar'da bir grup ev hanımı, yıl boyunca camileri düzenli aralıklarla baştan aşağı sanki kendi evleriymiş gibi temizliyor.

Ev hanımı Sultan Bayat (55), teravih namazı için gittiği camide halıların temizliğinin yeterince yapılamadığını görünce, gönüllü olarak katkı sağlamaya karar verdi.

Konuyu açtığı arkadaşlarından da destek alan Bayat, 8 yıl önce kendi mahallesindeki camiyi temizleyerek başladığı bu hizmeti, giderek büyüyen "gönül dostları" ekibiyle aralıksız sürdürüyor.

Bayat, yaklaşık 20 arkadaşıyla il genelindeki camilerin temizliğini gönüllü yapıyor.

"Camilerimizi, evlerimizi temizler gibi temizliyoruz"

Bayat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok camide temizliğin genellikle cemaatin katkısı ile yürütüldüğünü ancak çok detaylı bir çalışma yapılamadığını fark ettiğini söyledi.

Mahallesindeki camide karşılaştığı bir durumun kendisini üzdüğünü belirten Bayat, "8 yıl önce gittiğim bir teravih namazında herkesin seccade getirdiğini gördüm. Nedenini sorduğumda, halıların temiz olmadığını söylediler. Bunun üzerine 'gönül dostları' ailesi olarak bir grup arkadaşla başladığımız cami temizleme işini o günden bu yana sürdürüyoruz. Camilerimizi, evlerimizi temizler gibi temizliyoruz." diye konuştu.

Bayat, ev hanımlarının evlerinde çok titiz temizlik yaptıklarını dile getirerek, "Bazen 'Caminin din görevlisi temizlesin, birini tutup temizletsin' gibi sözler duyuyor ve üzülüyordum. Bu şekilde detaylı bir temizlik yapılamayacağını düşündüm. Bunun üzerine böyle bir işi üstlenmeye karar verdim." dedi.

Cami görevlileri ile temasa geçtiğini, ancak başlarda biraz tereddütle karşılaştığını anlatan Bayat, "Gönül dostlarımızla çok güzel, detaylı temizlik yaptığımızı görünce hoşlarına gitti. Çevremizdekilerin desteği ile elektrikli süpürgeler aldık. Şu anda 4 tane süpürge ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yorgunluk yerine mutluluk yaşıyoruz"

Çalışmaları büyük keyifle yaptıklarını vurgulayan Bayat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde temizlik yaparken bir-iki cam sildiğimizde yoruluyoruz. Ama camileri temizlerken, yorgunluk hissetmiyoruz. Cami temizliğine gelenlerin hayatında birçok güzellikler yaşandı. Ben de dedim ki 'Biz camileri temizleyelim, Rabbim de inşallah bizi temizler.' Allah razı olsun onlardan. Hiçbir karşılık beklemeden çalışıyorlar. Hem camilerimiz temizleniyor hem de biz hoşnut oluyoruz. Bitirip gittiğimizde yorgunluk yerine mutluluk yaşıyoruz. Gönüllülerimizin çocukları da geliyor çoğu zaman. En küçük gönüllümüz üç yaşında, o da eline bez alarak temizlik yapıyor. Rabbim inşallah sağlık, afiyet versin, gücümüz yettiği kadar yapalım. Camilerimizi kullananlardan sadece bize dua etmelerini istiyorum."